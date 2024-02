Il capitano della Juventusha riportato un infortunio alla caviglia nella scorsa giornata di campionato. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto hanno poi escluso lesioni ma comunque dovrà rimanere ai box. Stando a quanto riferisce SkySport appare al momento difficile pensare di poter rivedere in campo il capitano brasiliano della Juventus nel corso della gara contro il Napoli del prossimo turno di camminato. Più probabile vedere Danilo in campo nella gara successiva contro l'Atalanta. In programma il prossimo 10 marzo, assenza pesante in casa bianconera.