Minuto 40 del primo tempo di Juve-Roma: i bianconeri conducono per 2-0 dopo le reti di Cristiano Ronaldo e Bentancur, ma il sorriso di Sarri si ritrae all'istante. Il motivo? Una smorfia di dolore attraversa il volto di Danilo, schierato quest'oggi titolare al posto di Cuadrado. Dopo un buon avvio, il brasiliano si accascia, toccandosi la coscia sinistra: nulla da fare, chiede il cambio dopo un rapido consulto con il medico della squadra. Entra Cuadrado, e Danilo lascia direttamente il terreno di gioco senza andare in panchina. Per i dettagli, si vedrà.