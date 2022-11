Ilha diramato un comunicato ufficiale sulle condizioni di Neymar e Danilo. Di seguito il comunicato:I test hanno mostrato una lesione del legamento laterale alla caviglia destra di Neymar insieme a un piccolo edema osseo. E. I giocatori sono ancora in trattamento. È molto importante avere molta calma, tranquillità, questa valutazione sarà quotidiana. Possiamo già dire che non avremo entrambi i giocatori per la nostra prossima partita, ma rimangono in trattamento con l’obiettivo di recuperarli in tempo per questa competizione.