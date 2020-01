"L​esione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Tra 10 giorni circa verranno ripetuti gli esami per definire con precisione i tempi di recupero", così la Juve ha annunciato l'infortunio di Danilo, uscito al 41' di Juve-Roma in Coppa Italia. Secondo La Gazzetta dello Sport la Juve spera di poter riavere il giocatore a disposizione tra 20 giorni, altrimenti l'emergenza terzini si estenderebbe anche alla Champions visto che il 26 febbraio i bianconeri giocano in casa del Lione. Resta out De Sciglio che ancora non si allena con i compagni.