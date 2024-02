Un infortunio alla caviglia per il capitano della Juventusche si troverà costretto certamente a saltare l'impegno di domenica contro il Frosinone. Tuttavia, stando a quanto scrive Tuttosport oggi l'allenatore della Juventus Massimilianoavrebbe già le idee chiare su come sostituire il proprio capitano in campo. La soluzione sembra essere schierare Alex Sandro in quanto mancino naturale, a discapito di Daniele Rugani che si accomoderebbe ancora una volta in panchina. Attenzione però anche a Tiago Djalò che potrebbe fare ritorno in campo a breve.