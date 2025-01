Attesa per Conceicao: cosa filtra verso il Derby con il Torino

Attesa in casadopo il problema muscolare accusato nel riscaldamento prima della sfida con il Milan.L’auspicio, riferisce il Corriere dello Sport, è che non si tratti di nulla di grave e che il recupero possa avere un orizzonte temporale breve. La Juve, infatti, è attesa da un gennaio da brividi: il calendario propone il derby con il Torino sabato e poi Atalanta, Milan, Bruges, Napoli e Benfica, ovvero tutti incroci decisivi per il cammino in campionato e in Champions League. Conceiçao è ovviamente in forte dubbio per la sfida contro i granata. Oggi la verità.