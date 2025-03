Infortunio Conceicao: l'attesa per gli esami e cosa filtra sul problema dell'esterno della Juventus

AFP via Getty Images

Francisco Conceicao non sarà a disposizione di Thiago Motta per il Monday Night dell'Allianz Stadium che vedrà laospitare il Verona all'Allianz Stadium in occasione del match che chiuderà il programma della 27esima giornata di Serie A.Nel corso della conferenza stampa della vigilia, infatti, Thiago Motta ha confermato che il portoghese non sarà arruolabile per il match contro gli scaligeri a causa di un intoppo di natura muscolare che gli impedirà di prendere parte alla sfida.L'assenza di 'Chico', dunque, si somma a quelle dei lungodegenti Bremer, Cabal e Milik, oltre a coloro che si sono fermati di recente come Douglas Luiz e Savona. Di seguito ecco quanto filtra, fronte Continassa, sullo stop del numero 7 bianconero.

Infortunio Conceicao

Quando fa gli esami Conceicao

Cosa filtra sull'infortunio del portoghese

Il problema patito da Francisco Conceicao alla vigilia di Verona-Juventus è di natura muscolare. Il classe 2002 avrebbe infatti accusato un fastidio alla coscia destra che necessita, ovviamente, di ulteriori approfondimenti che siano in grado di chiarire l'entità del problema e, soprattutto, i relativi tempi di recupero.Per Thiago Motta si tratta dell'ennesima perdita di rilievo in questa stagione, visto che il portoghese era in ballottaggio con Nico Gonzalez per un posto da titolare proprio contro la squadra allenata da Paolo Zanetti.Conceicao svolgerà gli esami strumentali nella giornata di lunedì 3 marzo, ovvero nella giornata in cui la Juventus scenderà in campo per affrontare il Verona in campionato, match nel quale i bianconeri proveranno a centrare la quinta vittoria consecutiva in campionato.Il calciatore si recherà al Jmedical, dunque, per essere nuovamente rivalutato dopo il fastidio muscolare alla coscia che gli costerà la convocazione per Juventus-Verona, Monday Night della giornata numero 27 di Serie A.Dalla Continassa, per il momento, non traspare eccessiva preoccupazione: le condizioni di Conceicao, infatti, sembrerebbero complessivamente buone, al punto che le prime sensazioni sembrerebbero spingere verso un semplice sovraccarico muscolare smaltibile in pochissimo tempo. Per tradurre tali sentori in realtà, però, servirà il responso degli esami strumentali.