La Nazionale di Roberto Mancini (attualmente positivo al Covid-19) si prepara ad affrontare il ciclo di partite di Nations League, a partire dall’amichevole contro l’Estonia di questa sera. Tra giocatori che si aggregheranno nei prossimi giorni a seconda dei permessi delle Asl regionali, parte dell’attenzione ricade su Federico Chiesa, infortunatosi prima della sfida contro la Lazio. Al momento, l’esterno della Juventus resta a Torino in virtù di un accordo verbale tra il club bianconero e la Figc: l’ex Fiorentina può restare nel capoluogo piemontese e ritardare la sua partenza a Coverciano, seguendo le terapie adatte al suo problema. Poi, eventualmente, le parti si riaggiorneranno nel weekend. Se Chiesa e Juventus daranno la disponibilità, allora il classe ’97 si aggregherà al resto della Nazionale probabilmente per la partita contro la Bosnia



L’INFORTUNIO – Chiesa ha accusato un problema a livello muscolare, che lo avevo escluso dai giochi per il big match contro la Lazio poco prima del fischio d’inizio. Niente di grave per Federico, ma si tratta comunque di un fastidio da trattare con la massima serietà.