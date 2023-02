Christianchirurgo ortopedico della clinica di Innsbruck e Nikolaosmedico della Juventus hanno parlato dell'infortunio di Federiconel corso del documentario di Amazon Prime Video ( QUI QUI il racconto del giocatore). Le loro parole:“È bello vedere i miglioramenti. Ci si aspetta sempre che le cose vadano bene. Ma in medicina non si è mai certi, è bello vedere i suoi progressi e primi passi. Una lunga riabilitazione che sta andando molto bene”.“Ora bisogna ricostruire il muscolo e riacquistare il controllo della gamba. Bisognerà ripartire dai movimenti semplici, ci vorrà ancora tempo per l’allenamento a contatto”.“Abbiamo cercato di tenerlo calmo, rimani in campo finchè non chiedo la sostituzione, lui ha detto che riusciva a giocare, che l’infortunio non fosse grave”– “Il ginocchio è andato in rotazione interna, crack. Lì si finisce tutto. Siamo andati a Innsbruck perché il dottore aveva già operato Chiellini e Demiral con ottimi risultati”.“Ci sono giocatori, nella casistica mondiale, che con un infortunio al crociato hanno compromesso la carriera”.“L’operazione di Federico è andata benissimo: abbiamo suturato il menisco e saldato il crociato lesionato”.La prima cosa che ci chiedeva era quando mi levo le stampelle. La cosa più importante è quella, la successiva è camminare bene”.“Torniamo a Innsrbuck per valutare le condizioni di Federico, eliminare ogni forma di problema psicologico su Federico.“Vederlo con il pallone è una gioia enorme, l’appagamento per i mesi che siamo stati insieme”.“Farlo rientrare con il gruppo è una grossa emozione per lui ma anche per me, fa impressione vederlo nel gruppo. Allo stesso tempo è preoccupazione perché il momento era giusto e non ci dovrebbero essere complicazioni”.