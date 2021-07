Federicoha lasciato anticipatamente il campo nella finale di Euro2020 proprio mentre stava seminando il panico nella difesa inglese. Uscito per un infortunio alla caviglia, insanguinata nelle foto dei festeggiamenti, le cui condizioni sono state chiarite nei giorni scorsi. L’ala della Juventus e della Nazionale si èCome scrive Tuttosport,Ma tanto Chiesa e la Juventus non vogliono correre rischi, così, "stando a quanto filtra dagli ambienti vicini al 23enne bianconero, il figlio d’arte, in vacanza con la fidanzata Federica, in questi giorni è seguito anche un uomo dello staff medico juventino.Vuole presentarsi al meglio al nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Chiesa è giovane, ma è già molto maturo e ha chiaro il proprio obiettivo. I sacrifici e la cura di ogni dettaglio fanno parte del suo percorso per diventare un campione.