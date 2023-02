Le parole deldellaAlessandroneldedicato al recupero dall'infortunio di Federico QUI IL RACCONTO DELL'ESTERNO ).– “Federico dopo l’operazione pensava di aver fatto il passo più grande. Ho cercato di spiegargli che ci sono altri momenti salienti, il primo tra tutti è togliere le stampelle”.– “Federico in alcuni momenti ha avuto bisogno di tanto sostegno, in altri mi ha stupito per la sua forza di volontà nel reagire alla sofferenza o a esercizi dolorosi”.– “Nel recupero fa il 70%, bisogna andare avanti, giorno dopo giorno, mettersi in gioco e superare la paura dell’ignoto che si presenta ogni giorno”.– “Vederlo correre è un tripudio di emozioni, vengono le risposte. Capiamo se abbiamo lavorato in modo corretto e appropriato”.– “Ultimo step della riabilitazione, si deve stare attenti perché dà sollecitazioni a gamba e ginocchio diverse rispetto alla scarpa da ginnastica”.– “Ricordo l’infortunio, sono corso da te. Abbiamo fatto 300 metri insieme e mi hai messo la mano sulla spalla passando sotto la curva degli juventini, io non dimenticherò mai quel momento”.