Forfait dell'ultima ora per Federico Chiesa, che ha dovuto saltare la partita con la Lazio a causa di un problema muscolare alla coscia destra. L'esterno d'attacco non era nemmeno in panchina, nelle prossime ore sottoposto a esami approfonditi per capire l'entità dell'infortunio, che comunque non sembra grave, e i tempi di recupero. Chiesa non ha potuto rispondere nemmeno alla chiamata della Nazionale, alla quale avrebbe dovuto aggregarsi domani insieme agli altri juventini Bonucci e Bernardeschi (out anche Chiellini).