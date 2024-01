CHIESA, QUANTE PARTITE HA SALTATO?

Ancora un infortunio per Federico, anzi, ancora l'infortunio. Ancora problemi al ginocchio che continuano a tormentarlo. Un trauma contusivo alche già gli aveva fatto saltare le gare contro Salernitana che Chiesa ha poi svelato essere una botta presa in allenamento ( QUI la spiegazione). Problema che lo tormenta ancora e che non gli ha permesso di partire per Lecce, dove i bianconeri scenderanno in campo domani sera alle 20.45. Le condizioni di Federico però iniziano a preoccupare.ex Fiorentina da settembre ad oggi. Infatti, i primi due erano arrivati in concomitanza con la Nazionale: un problema muscolare dall'otto al quindici settembre. Un altro dal 5 al 22 ottobre che gli ha fatto saltare le gare con gli azzurri ma anche il derby della Mole con la maglia bianconera. Successivamente poco prima della sosta natalizia il fastidio al tendine rotuleo che gli aveva fatto saltare la trasferta di Frosinone. Non solo però, nonostante il rientro in campo a pochi giorni dall'inizio del 2024 quel trauma distorsivo conclusivo al ginocchio ancora che gli ha fatto saltare due gare. Quindi, da agosto ad oggi (considerando anche le gare in azzurro) il totale di gare in cui Chiesa non è stato a disposizione è di nove gare.