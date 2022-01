E così Federico Chiesa ha fatto crac. Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e stagione finita con tanta disperazione, sua, della Juventus e dell'Italia. Sarà operato e poi inizierà un lungo percorso di riabilitazione, che prenderà sicuramente i prossimi 6 mesi, ma con l'estate di mezzo potrebbe anche essere più lungo. Nessuna fretta, nessun tempo accorciato, perché l'obiettivo è tornare come prima o anche più forte. Alla Juve mancherà tanto, così come alla Nazionale, ma dovranno essere in grado di trovare un'alternativa valida per sopperire alla sua assenza.Intanto, arrivano le prime tappe del recupero.ha già operato Chiellini ma anche Demiral e Zaniolo. Lo spiega la Gazzetta, che aggiunge che i tempi di recupero dipenderanno dalle scelte del chirurgo e dai progressi in fase di riabilitazione: qualcuno prova un rientro in 180 giorni ma sette o otto mesi sono un’ipotesi più realistica. Per Chiesa è finita la stagione e tornerà in gruppo in estate per finire la riabilitazione e preparare il 2022, sperando ci siano un Mondiale e una Champions da giocare nella stagione successiva.Come racconta Giacomo, consulente ortopedico esterno dell’Atalanta, specialista del ginocchio e responsabile del progetto sport med del gruppo Habilit, alla rosea: ​"Sei mesi sono il minimo sindacale, poi ce ne vogliono altri tre perché torni il giocatore di prima. Nove mesi è un periodo congruo per essere lo stesso calciatore pre infortunio. Un vecchio studio fatto in collaborazione con l’Uefa dimostrò che più lungo è il percorso riabilitativo tanto è migliore il risultato. Accelerare la riabilitazione non porta lontano per due motivi: la possibilità di recidive di lesione legamentosa e la necessità di ricostruire la muscolatura, per cui ci vogliono 2-3 mesi, anche per prevenire altri infortuni".