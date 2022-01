6









È stata programmata la finestra temporale in cui ci sarà l'operazione al ginocchio di Federico Chiesa: l'attaccante bianconero sarà operato a Innsbruck dal dottor Fink, luminare che ha già operato in passato anche Chiellini, Demiral, Zaniolo. Il calciatore della Juventus dovrebbe raggiungere l'Austria nella giornata di domani, per poi andare sotto ai ferri la prossima settimana.



I tempi di recupero sono stimati tra i sette e gli otto mesi: parola d'ordine, prudenza. Chiesa salterà naturalmente tutto il resto di questa stagione e tornerà per preparare la prossima. L'auspicio è che il giovane talento bianconero e della Nazionale possa tornare e disputare sia il Mondiale con gli azzurri che la Champions con la Juve. Rispettive qualificazioni permettendo, naturalmente.