Maurizio Sarri ha parlato della condizione degli infortunati in conferenza stampa : “Szczesny è rientrato in gruppo due giorni fa ed è a disposizione. De Sciglio è sempre stato bene negli ultimi tempi. Ramsey e Douglas Costa sono già rientrati, ma devono crescere come condizione fisica. Fuori ora abbiamo solo Chiellini e Khedira, che sono reduci da due infortuni al ginocchio”.