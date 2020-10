L'infortunio di Giorgio Chiellini è stata l'unica nota negativa nella vittoria della Juventus a Kiev. Sono bastati 19' al capitano bianconero per abdicare, per chiedere il cambio alla panchina e lasciare il campo sostituito da Demiral. Risentimento al flessore della coscia destra, come raccontato anche da Pirlo, conseguenza di quel lungo infortunio che l'ha costretto a saltare praticamente tutta la scorsa stagione e della lunga inattività. Tempi di recupero da valutare, ma con un rischio concreto: saltare la sfida con il Barcellona. Sicuramente non giocherà domenica contro il Verona all’Allianz Stadium, ma anche contro il Barça il 28 rischia di dare forfait.