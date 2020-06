1









Secondo Tuttosport il primo calciatore attualmente infortunato della Juventus che tornarà in campo sarà Gonzalo Higuain. L'argentino potrebbe essere a disposizione di Sarri già a partire dalla prossima partita di campionato contro il Bologna. Di certo non ci sarà Giorgio Chiellini che secondo il quotidiano ha messo nel mirino addirittura il derby di Torino del prossimo 4 luglio. Ancora un paio di settimane out, dunque, Chiellini dovrebbe saltare ancora quattro partite di campionato.