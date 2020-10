L'unica nota negativa nella vittoria della Juventus a Kiev è stato l'infortunio di Giorgio Chiellini, che dopo solo 19 minuti è stato costretto a lasciare il campo sostituito da Demiral. Per il difensore si tratta di un risentimento al flessore, dopo che ieri sera si è toccato la coscia destra alzando lo sguardo verso la panchina e chiedendo immediatamente il cambio dolorante. Tempi di recupero da valutare per il difensore bianconero, che l'anno scorso ha saltato quasi tutta la stagione per la rottura del legamento crociato.