Il ko di Giorgio Chiellini. Subito dopo la notizia data dalla Juventus si sono moltiplicati i messaggi di sostegno per il capitano bianconero ( LEGGILI QUI TUTTI ). La notizia del ko di Chiello è stata presa molto male anche dal procuratore del capitano, Davide Lippi, che come riportato da Sky Sport era quasi in lacrime nel parlare del ko del numero tre bianconero che ora rischia uno stop di oltre cinque mesi.