Your browser does not support iframes.

Scontro sui social (strano) anche per l'infortunio di Giorgio Chiellini. Alcuni pseudo-tifosi hanno infatti scritto tweet contro il difensore bianconero che ieri si è infortunato al ginocchio e sarà costretto a saltare gran parte della stagione. Nei prossimi giorni ci sarà l'operazione del difensore bianconero attaccato in maniera becera specialmente da proprietari di account che 'tifano' (si fa per dire) Napoli e Inter. All'odio ormai tipico dei social hanno però risposto non solo i tifosi della Juventus ma anche tifosi di altre società che hanno scritto messaggi di sostegno a Giorgio. In questo senso è stata l'Inter a fare da apripista postando subito un post in sostegno del capitano bianconero.



Questi sono quelli che ci piace sottolineare e leggere. Nella gallery i migliori messaggi di sostegno a Chiellini sia da parte dei tifosi avversari che da quelli bianconeri.