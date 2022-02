Nella giornata di ieri è arrivato il responso riguardante l'infortunio di Giorgio Chiellini: lesione ai muscoli profondi del polpaccio sinistro. Come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport il capitano bianconero salterà tutte le sfide in programma a febbraio quindi Sassuolo, Atalanta, Torino e la sfida di andata di Champions League contro il Villareal. Chiellini vorrebbe tornare a disposizione il 6 febbraio contro lo Spezia, a pochi giorni dal ritorno contro il Villareal e agli spareggi per Qatar 2022. Gare che ovviamente il capitano della Juventus e della Nazionale non vorrebbe saltare assolutamente.