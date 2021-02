2









Emergenza difesa per Pirlo in vita della gara di lunedì sera contro il Crotone. Dopo lo stop di Bonucci, ieri sera è arrivato anche quello di Giorgio Chiellini: al 35' della sconfitta contro il Porto il capitano si è fermato per un problema al polpaccio destro. Nella mattinata di oggi il giocatore si è presentato al JMedical per esami d'accertamento: il rischio è quello di uno stop di almeno due settimane. Giornata di controlli anche per Morata e Bentancur.