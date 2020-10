Dopo appena 19' nella sfida di ieri contro la Dinamo Kiev, Giorgio Chiellini è stato costretto ad alzare bandiera bianca e abbandonare il campo. Il capitano si è sentito tirare il muscolo della coscia destra: smorfia di dolore e sguardo alla panchina. Cambio, entra Demiral. Per il centrale della Juventus si tratta di un risentimento al flessore, e tra oggi e domani il centrale verranno effettuati test approfonditi per capire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. In particolare, per capire se sarà a disposizione nella sfida di mercoledì prossimo contro il Barcellona.