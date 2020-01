Procede senza grossi intoppi il recupero di Giorgio Chiellini. Il difensore bianconero dovrebbe tornare in campo per la fine di febbraio. Sarri ha parlato del suo recupero in conferenza stampa: ​"Vedendolo muoversi in campo mi sembra bene sinceramente. Mi pare una corsa abbastanza fluida e di solito chi arriva da un'operazione al crociato ha una corsa più sofferta e pesante, lui l'ho visto abbastanza fluido. Quando andrà con il gruppo sarà più facilmente valutabile perché un conto è la guarigione clinica e un altro è l'efficienza fisica al 100%. Siamo contenti del percorso ma per l'efficienza è ancora da valutare".