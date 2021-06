Giorgio Chiellini sembra essere uscito in tempo. Al 23' di Italia-Svizzera il capitano della Nazionale e della Juventus ha sentito tirare la coscia sinistra e Mancini ha deciso di sostituirlo per precauzione: problema ai flessori, al suo posto è entrato Acerbi. Nel post partita Sky Sport ha fatto sapere che il giocatore ha avuto la sensazione di essersi fermato in tempo senza causare ulteriori problemi. Nella giornata di oggi verranno fatti accertamenti per capire le sue condizioni.