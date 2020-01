Prosegue senza intoppi il recupero di Giorgio Chiellini. Il difensore della Juventus dovrebbe rientrare in campo già a febbraio e secondo quanto riporta Tuttosport la partita in cui il capitano può tornare in campo per uno spezzone è quella di campionato contro la Spal, in programma il 23 febbraio, solo tre giorni prima del match d'andata in Champions League contro il Lione in Francia. Per quella data Giorgio ci sarà quasi certamente: il numero 3 sarà inserito in lista Champions al posto di Rugani. Il rientro è sempre più vicino.