Ieri Giorgio Chiellini si è fermato al 35' della partita persa dai bianconeri contro il Porto per un problema al polpaccio destro. Il difensore della Juve ha sentito un fastidio che, come vi abbiamo raccontato ieri sera, lo ha bloccato subito e che ha raccontao allo staff al momento dell'uscita dal campo con un labiale, parola più parola meno, così: "Mi ha fatto male ad appoggiarlo, l'ho sentito durante il cambio di direzione".



Pirlo dopo la gara ha dichiarato: "De Ligt ha avuto solo un crampo, Chiellini un risentimento al polpaccio. Morata non stava bene già da prima della partita, è stato male anche adesso quando è terminata. Un po' incerottati ma dobbiamo cercare di recuperare".



Intanto, Chiellini si è presentato al JMedical per gli esami strumentali e radiologici: rischia di star fuori almeno due settimane. Uscito alle 11 circa.

Arrivato anche Bentancur al JMedical per alcuni controlli. Spunta in seguito anche Morata.