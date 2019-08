Rottura al legamento crociato anteriore del ginocchio destro per Giorgio Chiellini che sarà operato nei prossimi giorni. La Juve. Un ko pesante per i bianconeri che avevano sbancato Parma alla prima di campionato. Una stagione nata male, quella di Chiello, iniziata con i soliti problemi al polpaccio.Sfortuna pura per lui che anche con il Napoli, così come a Parma, sarebbe dovuto partire dall'inizio assieme a Leonardo Bonucci. Ora, accanto al 19, ci sarà Matthijs de Ligt, chiamato ade il resto dell'attacco del Napoli.Proprio dopo la partita contro il Parma De Ligt non aveva nascosto il suo stupore per essere rimasto in panchina, ora sarà gettato nella mischia contro il Napoli in un match dove dovrà dimostrare già la maturità che di solito non si ha a 19 anni. Lui, però, è il miglior prospetto difensivo in Europa, è arrivato alla Juve per 75 milioni ed ha già dimostrato la scorsa stagione (anche a spese della Juve) di essere uno a suo agio con la pressione. Domani non potrà sbagliare, tutti gli occhi saranno su di lui.E intanto cambia anche il futuro di Daniele Rugani. Il difensore toscano era finito sul mercato perché Sarri lo considera il quinto centrale in rosa. La Roma gli ha preferito Smalling sia per motivi tecnici che economici e ora l'ex Empoli è praticamente certo di restare alla Juventus. Sarà il quarto centrale e verrà incluso (salvo sorprese) nella lista Champions dalla quale ovviamente resterà fuori Chiellini. L'avventura con la Juve sembrava essere arrivata agli sgoccioli, il ko del capitano gli dà un'altra, insperata chance.@lorebetto