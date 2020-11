Andrea Pirlo oggi ha diramato la lista dei 20 convocati per la partita di domani delle 12.30: Lazio-Juventus, all'Olimpico di Roma. Nell'elenco manca capitan Giorgio Chiellini, fermatosi oggi in allenamento per un risentimento muscolare. Scorrendo allora con attenzione i convocati alla voce "Difensori", spicca un nome inconsueto: Dragusin. Si tratta del rumeno Radu Dragusin, difensore classe 2002 della Juve Under 23, un punto fermo della retroguardia di mister Zauli. Che weekend per lui: ieri la guarigione dal Covid-19, oggi la prima convocazione con la prima squadra!