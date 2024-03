Prima della gara contro l'Atalanta si era fermato anche il centrocampista della Juventus Charlya causa di un infortunio di natura muscolare. Stando a quanto riferisce oggi La Gazzetta dello Sport il recupero del giocatore tra le mura della Continassa prosegue spedito ed è quasi ultimato. L'obiettivo è chiaro: Charly vuole esserci per la gara di Coppa Italia contro la Lazio in programma allo Stadium il prossimo 2 aprile. Senza correre rischi, visto che la Juventus è attesa da numerose gare, ma un tentativo per riaverlo sarà fatto.