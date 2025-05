Infortunio Cambiaso, tornerà per Juve-Udinese? Cosa filtra

un' ora fa



La Juventus è scesa in campo questa mattina alla Continassa per iniziare a preparare la sfida in programma domenica alle 20.45 contro l’Udinese all’Allianz Stadium. Qualche novità dall'infermeria, una di queste relativa ad Andrea Cambiaso.



Il terzino ha proseguito nel lavoro differenziato oggi al JTC. Il classe 2000 ha saltato la partita con la Lazio a causa di un’elongazione del retto femorale della coscia sinistra e le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente per capire se tornerà a disposizione nel match con i friulani.