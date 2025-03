Infortunio Cambiaso, le ultime dopo gli esami al JMedical: sospiro di sollievo in casa Juventus

Getty Images



Infortunio Cambiaso, cosa filtra

Giocherà contro la Germania Cambiaso?

Questa mattina, molto presto, il terzino della Juventus Andrea Cambiaso ha svolto al JMedical di Torino gli esami strumentali in seguito all'infortunio alla caviglia che ha rimediato nella sfida di ieri sera contro la Fiorentina. Le immagini del prato del Franchi sembravano preoccupanti, Andrea ha lasciato il campo sorretto dallo staff medico bianconero e visibilmente molto dolorante. Questa mattina invece la sua camminata è apparsa più fluida.Il classe 2000 in seguito agli esami strumentali di questa mattina prenderà parte alla convocazione in Nazionale. Buone notizie quindi dopo quel uscita che aveva messo in apprensione i tifosi della Juventus.Gli esami di questa mattina, lunedì 17 marzo, non hanno evidenziato particolari problemi. Motivo per cui il terzino ora ha già raggiunto Appiano Gentile dove si tiene ora il ritiro della nazionale e sarà ulteriormente controllato dallo staff medico azzurro. Ma sembrano decisamente essere buone notizie.Il giocatore era stato convocato per la doppia sfida di Nations League contro la Germania da Luciano Spalletti. Ora lo staff lo valuterà per capire se sarà in grado di prendere parte al doppio confronto.





