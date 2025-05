Infortunio Cambiaso durante Bologna-Juventus: le condizioni

Getty Images



Infortunio Cambiaso: le condizioni

La Juventus deve fare i conti con un nuovo stop muscolare: Andrea Cambiaso è stato costretto a lasciare il campo al 68’ della sfida contro il Bologna, sostituito da, a causa di un infortunio muscolare al quadricipite della gamba sinistra. Un problema che potrebbe complicare ulteriormente la gestione delle rotazioni per Igor Tudor, alle prese già con una rosa martoriata da diversi acciacchi fisici.L’esterno bianconero ha accusato un fastidio evidente durante uno scatto in copertura, portando subito la mano alla coscia sinistra. Dopo un rapido consulto con lo staff medico, è stato deciso il cambio precauzionale: al suo posto è entrato il giovane, che proverà a chiudere la gara con attenzione e disciplina tattica. La prima diagnosi parla di un risentimento al quadricipite sinistro, ma sarà solo l’esito degli esami strumentali in programma nelle prossime ore a chiarire l’entità della lesione.

Il club non si è ancora espresso ufficialmente, ma la sensazione è che si tratti di un problema muscolare che richiederà almeno alcuni giorni di stop. La speranza dello staff medico bianconero è di scongiurare una lesione vera e propria, che complicherebbe ulteriormente la disponibilità dell’esterno per le prossime uscite decisive.