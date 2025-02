Cagliari-Juventus, Cambiaso esce per infortunio: le sue condizioni

2025 Getty Images



Infortunio Cambiaso in Cagliari-Juventus: cosa si è fatto

Nuovo problema fisico per. L'esterno italiano è stato costretto ad uscire in anticipo dal campo, al minuto 73 della gara. Per il giocatore bianconero si tratterebbe di un problema muscolare.Cambiaso, partito titolare nel match all'Unipol Domus ha chiesto il cambio a poco più di quindici minuti dalla fine per un infortunio di natura muscolare. Come riferito da DAZN infatti, per il giocatore un problema all'adduttore della gamba destra. Si potrebbe trattare di una semplice contrattura per Cambiaso, che è uscito dal campo camminando.