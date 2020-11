1









Il problema delle nazionali colpisce anche la Juventus. Dybala è ancora acciaccato dopo il viaggio a vuoto in Argentina, Rabiot ha lasciato tutti in ansia alla Continassa per un problema muscolare che l'ha costretto a saltare la Finlandia ma anche per essere entrato a contatto con un positivo al Covid, così come successo anche a Demiral.



LO STOP - L'ultimo giocatore a lasciare Pirlo con il fiato sospetto è Leonardo Bonucci. Con ogni probabilità il difensore salterà la gara di domenica contro la Polonia: anche oggi il giocatore si è allenato a parte, proverà a recuperare per la penultima partita di Nations League ma difficilmente verrà rischiato dalla coppia Mancini-Evani. Le condizioni di Bonucci non destano particolari preoccupazioni, ma la Juve vorrebbe averlo in forma per la sfida di sabato prossimo contro il Cagliari e per questo la speranza è che venga lasciato a riposo. RABIOT - Al suo posto, vicino ad Acerbi, dovrebbe giocare il milanista Alessio Romagnoli. Probabilmente quindi Bonucci salterà quella che sarebbe stata la sua centesima partita con la Nazionale, ma l'appuntamento è solo rimandato. Migliorano invece le condizioni di Rabiot, che oggi ha svolto l'allenamento e verrà valutato dallo staff della Francia - in continuo contatto con quello bianconero - per la partita di domenica contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo.