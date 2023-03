Leonardolascerà il ritro della Nazionale dopo la gara contro l'Inghilterra. Il difensore azzurro dopo l'infortunio al perone rimediato nella gara di Serie A tra Juventus e Sampdoria non può proseguire il ritiro con la nazionale di Roberto Mancini. Convocato ugualmente, come riferisce Sky, ha svolto lavoro individuale in palestra ma ora dopo la gara contro l'Inghilterra tornerà a Torino. Per il capitano potrebbe trattarsi di uno stop di circa due settimane.