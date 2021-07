"Zoppicavo, sì. Il ginocchio non passa dalla Repubblica Ceca. Non importa quando scendi in campo per queste partite. Ci passiamo sopra, andiamo avanti". Così ha parlato Leonardoa Sky Sport nella giornata di ieri, subito dopo la vittoria contro il Belgio che vale il pass per le semifinali. Il difensore bianconero aveva subito un colpo duro durante l'ultima gara pre Europei contro la Repubblica Ceca e il dolore non passa. In ogni caso, è uno stop che non spaventa Bonucci, che sta provando a giocare nonostante tutto con piccole e specifiche terapie conservatrici.