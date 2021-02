1









Leonardo Bonucci è l'ultimo a fermarsi in casa Juve. Dopo Dybala - che è tornato tra i convocati ma difficilmente si vedrà in campo - Cuadrado e Arthur, nell'allenamento di oggi si è fermato anche il vice-capitano. Un problema muscolare che lo terrà fuori per circa 15/20 giorni, costringendolo a saltare la trasferta di domani col Porto nonostante sia comunque partito per stare vicino alla squadra. La speranza è quella di riaverlo per la sfida del 6 marzo contro la Lazio.