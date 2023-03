Nel corso della gara contro la Sampdoria a Marassi il capitano della Juventus Leonardo Bonucci aveva riportato un problema al perone che lo aveva poi portato a controlli presso il JMedical. Come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport il lavoro in palestra di questi giorni non è bastato e per Bonucci si potrebbero prospettare altre due settimane di stop.