Leonardo Bonucci può farcela davvero a recuperare per la gara di sabato col Benevento. Il difensore ha recuperato dall'infortunio muscolare che l'ha costretto a saltare gli ultimi impegni della Nazionale e della Juventus, e si candida per un posto al centro del reparto vicino a Matthijs de Ligt. In questi giorni Bonucci verrà valutato dallo staff medico per capire se potrà essere a disposizione di Pirlo. Se non dovesse farcela, l'alternativa sarebbe Danilo spostato al centro con Cuadrado sulla fascia destra e Alex Sandro dall'altra parte.