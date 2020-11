1









L'emergenza in difesa non può essere un alibi per la Juventus che ieri ha vinto col Ferencvaros conquistando la qualificazione agli ottavi di Champions ma non ha ancora convinto fino in fondo. 2-1 contro gli ungheresi, con quella beffa dello svantaggio iniziale che ha fatto storcere il naso a molti. Pirlo intanto volta pagina e pensa già alla gara col Benevento, per la quale secondo Tuttosport potrebbe recuperare Leonardo Bonucci: oggi è fissato un primo provino per il centrale, che sta recuperando dal problema muscolare e l'ipotesi che rientri a disposizione già per la gara di sabato è concreta.