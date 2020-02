Federico Bernardeschi non è stato convocato da Maurizio Sarri per la sfida di domani contro il Verona. L'ex stella della Fiorentina ​è alle prese con un problema al polpaccio (affaticamento al soleo, muscolo della gamba destra) e come previsto il bianconero non sarà in grado di giocare sabato a Verona. Il numero 33 sarà rivalutato nella prossima settimana, con nuovi esami della Juventus che si svolgeranno al J Medical.



Questi i convocati di Sarri per la sfida con il Verona:



1. ​



. Szczesny

2. De Sciglio

4. De Ligt

5. Pjanic

7. Ronaldo

8. Ramsey

10. Dybala

11. Douglas Costa

12. Alex Sandro

14. Matuidi

16. Cuadrado

19. Bonucci

21. Higuain

24. Rugani

25. Rabiot

30. Bentancur

31. Pinsoglio

35. Olivieri

41. Coccolo

77. Buffon