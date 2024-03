Un brutto infortunio ha colpito oggi l'esterno del Sassuolo Domenico Berardi, si teme la rottura del tendine d'Achille ed un conseguente lungo stop, rimediato oggi nel corso della gara tra i neroverdi e l'Hellas Verona. Ai microfoni di SkySport Giancarlo Marocchi ha parlato cosi di Berardi."È un infortunio che non puoi prevedere, che non lancia allarmi. Succede e basta, come succederà che fra 7-8 mesi lo rivedremo in campo. Alla fine si sistema tutto".