Andrea Pirlo dovrà fare a meno di Arthur Melo per la gara di sabato alle 18 contro il Napoli. Il brasiliano si era ripreso dalla gastroenterite che l'aveva bloccato nei giorni scorsi, ma si è dovuto fermare a causa di una calcificazione post traumatica a livello della membrana interossea della gamba destra. Il brasiliano ex Barcellona sarà sicuramente assente per la sfida di campionato con la squadra di Gattuso, ma è a rischio anche per la sfida di Champions League col Porto in programma mercoledì 17.