Andrea Pirlo non si nasconde nell'intervista pre Spezia: "Così tanti infortuni a questo punto della stagione non me li aspettavo". Sincero l'allenatore della Juve, che ancora una volta deve fare i conti con gli assenti in vista del turno infrasettimanale che i bianconeri giocheranno domani sera alle 20.45. Se per Morata ci sono possibilità di vederlo in panchina, bisognerà ancora aspettare per il recupero di Arthur Melo: "non ci sono ancora novità" ha detto Pirlo.



LA GESTIONE - Il brasiliano è fermo da quasi un mese a causa di un problema legato alla calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea e dopo tre settimane di onde d’urto focali abbinate a piscina e bici sta terminando la terapia conservativa. Nei prossimi giorni dovrebbe ricominciare a correre, ma l'allenatore non vuole rischiarlo finché non è sicuro di averlo senza timori di ricadute. Contro lo Spezia, intanto, tra le varie ipotesi c'è anche quella di vedere titolare il classe 2001 Nicolò Fagioli.



IL RIENTRO - Quanto torna? Secondo quanto riportato da Tuttosport potrebbe essere presente nella lista dei convocati per la gara con la Lazio in programma il prossimo 6 marzo, ma difficilmente verrà schierato in campo. Più probabile che Arthur sia disponibile per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, che si giocheranno martedì prossimo. La situazione di Arthur verrà monitorata giorno per giorno dallo staff medico, Pirlo lo aspetta con la speranza di riavere presto tutta la rosa al completo.