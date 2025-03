Getty Images



Infortunio Cambiaso, come sta

Andreanella mattinata di ieri ha sostenuto gli esami strumentali al JMedical che non hanno evidenziato niente di grave per cui il terzino classe 2000 è partito alla volta di Appiano Gentile dove si è radunata nella tarda mattinata di ieri la nazionale italiana agli ordini di Luciano Spalletti. Gli azzurri sosterranno la doppia sfida di Nations League contro la Germania.Stando a quanto riferisce SkySport il difensore nella giornata di oggi non si è allenato con la squadra agli ordini del CT. Oltre a lui, come riferisce Gazzetta.it, non sarebbe al top neanche Mattia Zaccagni. Per questo motivo sarebbe stato convocato Raoul Bellanova.