Infortunio Andrea Cambiaso, ci sarà contro la Germania? La decisione di Luciano Spalletti

Infortunio Andrea Cambiaso, le ultime

È stato convocato qualcuno al posto di Cambiaso?

La Nazionale italiana di Luciano Spalletti scenderà in campo contro la Germania per la sfida di andata di Nations League. Negli ultimi giorni si è parlato spesso delle condizioni fisiche del terzino della Juventus Andrea Cambiaso. A parlarne è stato anche ieri il Ct Spalletti in conferenza stampa. Svelando che sarebbe stato un possibile rischio quello di avere il classe 2000 a disposizione soltanto per la seconda sfida di Nations League e così sarà.Il terzino era uscito decisamente malconcio dalla sfida contro la Fiorentina, sorretto dallo staff medico della juventus. La mattina dopo ha svolto gli esami strumentali al JMedical che non hanno evidenziato particolari problemi e per questo motivo Andrea è partito alla volta di Appiano Gentile dove gli azzurri stanno preparando il doppio confronto alla Germania. Anche se non sembra essere al meglio. Infatti, il giocatore della Juventus questa sera si accomoderà in tribuna ad osservare dall'alto i suoi compagni di squadra. Come parzialmente preannunciato ieri da Spalletti.Al momento il CT non ha convocato altri giocatori nonostante le condizioni non ottimali del giocatore della Juventus che comunque potrebbe recuperare per la prossima sfida degli azzurri.





