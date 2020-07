Problema alla coscia. Stavolta il problema è per Matthijs de Ligt, che chiede il cambio quando scocca l'ottantesimo minuto. Il centrale olandese ha chiesto il cambio (Sarri ha inserito Rugani al suo posto, e inserito subito dopo Bentancur per Pjanic) e la sua smorfia di dolore non prometteva nulla di buono. Un nuovo problema, ancora muscolare, per la Juventus. Dei quattro cambi effettuati da Sarri, tre sono arrivati in seguito a un infortunio: prima la testata di Ramirez su Danilo (ematoma e giramenti di testa), quindi il problema all'adduttore di Dybala, rientrato nel finale in panchina a sostenere i compagni. Infine, ecco De Ligt che si ferma. Non ci voleva.