Infortunio Alisha Lehmann, niente Fiorentina-Juventus Women: le condizioni

Infortunio Alisha Lehmann, le condizioni

Alisha Lehmann, i numeri con la Juventus Women in Serie A

Partite giocate: 14

Titolare: 5

Media minuti a gara: 36

Goal: 2

Grandi occasioni da rete mancate: 2

Assist: 1

Grandi opportunità create: 2

Precisione: 72%

Niente Fiorentina-Juventus Women per la numero 7 bianconera Alisha. L'attaccante ha rimediato in settimana un sovraccarico muscolare alla coscia destra che non le ha permesso di partire per la trasferta di Coppa Italia e di essere a disposizione di Max Canzi.Niente di grave per la giocatrice, si tratta di un sovraccarico. I tempi di recupero al momento non sono ancora noti. L'attaccante però non prenderà parte al raduno della sua nazionale (la Svizzera) previsto a partire dalla mattinata di domani. Resterà a Torino per proseguire le cure volte al ritorno in campo.